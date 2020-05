Prefeitura de Campina Grande atuou na Feira de Trocas e no Açude Velho, neste sábado

By

Prefeitura de Campina Grande atuou na Feira de Trocas e no Açude...

Operação contou com apoio das forças de segurança do Estado

A Prefeitura de Campina Grande atuou em duas frentes de batalha neste sábado, 9, dentro da estratégia de prevenção e controle da disseminação do Coronavírus na cidade: na chamada “Feira de Trocas”, no Mercado Central, e no Açude Velho.

No caso da Feira de Trocas, a equipe da Prefeitura campinense, acompanhada de equipes dos órgãos de Segurança Pública do Estado, começou a operação já às 4h30 da manhã. O grupo fez uma intensa fiscalização, na tentativa de coibir irregularidades no local.

Participaram a ação equipes de várias secretarias e órgãos municipais: Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Desenvolvimento Econômico e Saúde, além da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos e o Procon. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros reforçaram a ação de fiscalização.

Açude Velho

Já na calçada do Açude Velho, durante a manhã, um grupo de servidores comandado pela secretária Rosália Lucas, do Desenvolvimento Econômico, focou a ação nos esportistas e transeuntes.

O time da SEDE distribuiu máscaras e aplicou álcool em gel, além de reforçar as orientações quanto ao isolamento social.

Fonte: Codecom