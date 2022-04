Madrugada sangrenta em Patos: Vereador culpa governador João Azevedo:”Não há segurança pública!”

“Patos vem ultimamente sendo marcada pela violência, com uma onda de assassinatos como jamais vista e sem que o Governo do Estado encontre uma solução para tão grave problema”.

A declaração é feita pelo vereador Josmá Oliveira, diante dos acontecimentos quase diários de violência e assaltos, com registro de mortes, muitas com requintes de crueldade.

E adianta: “A madrugada foi mais uma uma de assassinatos e tentativas de homicídios, enquanto o policiamento local é deslocado para fazer a segurança do governador, que veio à nossa cidade unicamente fazer política, usando o pretexto de inaugurar obras fajutas, de menor importância, além de fazer as costumeiras promessas em véspera de pleito eleitoral. Vem para aliciar os políticos a ele j ligados, o que que é normal dos políticos profissionais, que não têm amor ao povo, preferindo as vias onde funciona o poder do dinheiro e do fisiologismo. Não vou citar nomes, mas Patos sabe de quem estamos falando e quem é quem nessa gangorra familiar, onde apenas grupos tentam se perpetuar manobrando os destinos do nosso povo, do nosso eleitorado.

No caso da segurança pública, não culpamos a polícia pelo que de ruim vem se registrando dia a dia. Culpamos aqueles que têm condições de resolver tão delicado problema, mas que preferem deixar como está, achando que quanto pior, melhor!

Precisamos acordar para essa realidade, temos que dar um basta em tanta insensibilidade e indiferença; não podemos mais ficar à espera de um milagre, juntamente por quem se porta como um verdadeiro demônio!”

Fonte: Da assessoria