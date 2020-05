Prefeitura de Campina Grande monta estrutura especial na Epitácio Pessoa com toldos, 700 cadeiras, distribuição de água e máscaras para clientes da Caixa

STTP também altera o trânsto. Saiba quais alternativas para os motoristas naquela área do Centro

A Prefeitura de Campina Grande montou neste domingo, 3, uma estrutura especial de toldos e 700 cadeiras na rua Epitácio Pessoa, Centro. O objetivo da medida, segundo o prefeito Romero Rodrigues, é proporcionar mais conforto para a verdadeira multidão que tem-se formado nas filas da agência central da Caixa Econômica Federal, nos últimos dias, para receber o auxílio de R$ 600 do governo federal, além de saques do Bolsa Família.

Como parte da ação coordenada pelo próprio Romero Rodrigues, haverá também a interdição, nos dois sentidos, da Epitácio Pessoa até a altura da rua Sete de Setembro, pela Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos de Campina Grande – STTP.

Equipes da Prefeitura também farão a distribuição de milhares de máscaras para as pessoas nas filas, além de água. A Brigada de Higienização, mais uma vez, voltará a trabalhar na Epitácio Pessoa, aplicando álcool em gel 70% com a população.

Como ficará o trânsito na área

Desde cedo nesta segunda-feira, a STTP colocará em prática o plano de alterações no trânsito na Epitácio Pessoa, em função da estrutura preparada pela Prefeitura para dar assistência aos clientes da Caixa.

Assim, quem vem da Palmeira (sentido centro), vai se deparar com uma interdição no cruzamento da Epitácio Pessoa com a rua Vigolvino Wanderlei (esquina da Caixa), sendo o trânsito desviado para seguir pela rua por trás da Caixa Econômica.

Já quem vem da pela rua Barão do Abiaí, a interdição será próxima ao antigo Chopp do Alemão, onde há conversão autorizada à esquerda para subir (na contramão) pela via ao lado do Empresarial Ramos (esquina com a rua Sete de Setembro), para seguir pela Maciel Pinheiro.

Quem vem pela rua Venâncio Neiva e optar, ao final da via, pela conversão à direita, terá o trajeto desviado para escoar na rua Maciel Pinheiro, pois está interditado o trecho para seguir para a Barão do Abiaí/Epitácio Pessoa.

Fonte: Codecom