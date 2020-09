Prefeitura distribui mil mudas durante comemorações ao Dia da Árvore

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente de Campina Grande (Sesuma), preparou uma programação de dois dias para as comemorações ao Dia da Árvore, nos dias 21 e 22 de setembro, com ações desenvolvidas nas Escolas Municipais Rômulo Gouveia e Lourdes Ramalho, no Complexo Aluízio Campos. Foram distribuídas mil mudas arbóreas.

As ações desta terça-feira (22) foram desenvolvidas pela engenheira agrônoma, educadora ambiental e coordenadora do Projeto Minha Árvore do Saber, Calina Lígia de Araújo, durante o encerramento de uma mostra cultural na Escola Municipal Lourdes Ramalho. O evento contou com a presença do secretário municipal de Educação, Rodolfo Gaudêncio e da professora Izabel Veiga, coordenadora de Educação.

No último dia 15 de setembro foi lançado o ‘Projeto Minha Árvore do Saber’, desenvolvido pela equipe da Sesuma, com o apoio da Secretaria Municipal de Educação. Esse evento contou com as presenças do restaurador de obras de artes paraibano, Flávio Capitulino, e da coordenadora de Meio Ambiente da Sesuma, Denise de Sena.

No entanto, o trabalho foi iniciado em abril, com a escolha da escola Lourdes Ramalho para o desenvolvimento de um modelo sustentável, de arborização, paisagismo e práticas agroecológicas que viabilizam as atividades de educação ambiental e cidadania.

De acordo com a engenheira Calina, foram implantados espaço verde, espaço do pomar, cerca viva, Bioma Caatinga, horta criativa, compostagem, coleta seletiva e jardim dos presentes. “Este projeto é uma ramificação do “Programa Minha Árvore”. Neste trabalho, a interdisciplinaridade fará parte das abordagens didático-pedagógico, desenvolvidas entre professores e alunos, seguindo a proposta desenvolvida pela equipe técnica”, declarou.

Todo esse trabalho, além de sustentável, está voltado para a educação ambiental e serão atendidos 2.400 alunos (1.200 por turno). A proposta do projeto é envolver os estudantes dentro de uma abordagem interativa, criativa e versátil, para que seja despertada a necessidade e valores relacionados ao respeito e cuidado com o meio ambiente.

