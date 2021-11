Presa acusada de mandar matar o marido, Flordelis fica noiva de produtor musical de 26 anos e internautas reagem: “Esse tem coragem”

A deputada federal cassada Flordelis está noiva do produtor musical Allan Soares, com quem assumiu o romance antes de ser presa no Rio de Janeiro.

Acusada de ser a mandante do assassinato do pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, Flordelis, de 60 anos, agora se encaminha para um novo casamento com o jovem de 25 anos.

O produtor musical escreveu em seu perfil nas redes sociais que está noivo e já apareceu com uma aliança dourada na mão direita. Internautas reagiram a noticia , e escreveram comentários sobre o relacionamento nas redes sociais de Allan.

“Kkkkkkkk irmão irmão… sai dessa furada”, escreveu um seguidor. “Esse e corajoso”, disse outro.. O casal assumiu o romance em fevereiro de 2021, mas estão juntos desde o fim de 2020.

Flordelis foi presa em agosto de 2021, acusada de ser a mandante do assassinato de Anderson do Carmo.

Filhos condenados

O julgamento de Flordelis ainda está sem previsão de acontecer. No entanto, os dois filhos da pastora foram condenados na madrugada desta quarta-feira (24/11), na primeiro julgamento sobre o caso.

Acusados de executar o plano de morte do pastor Anderson do Carmo, Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cezar dos Santos Souza conheceram suas sentenças no 3º Tribunal do Júri de Niterói, no Rio de Janeiro.

Flávio, filho biológico de Flordelis, foi condenado a 33 anos e 2 meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma, uso de documento ilegal e associação criminosa armada.

Já Lucas, filho afetivo da ex-deputada, por sua vez, apontado por comprar a arma do crime, foi condenado a 7 anos e 6 meses por homicídio triplamente qualificado, por decisão da juíza Nearis dos Santos Arce.

Fonte: Primeiras Noticias