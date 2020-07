Previsão indica possibilidade de chuva no Agreste, Brejo e Litoral

O fim de semana poderá ser de tempo nublado com possibilidade de chuva em três regiões da Paraíba, segundo previsão do tempo da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa-PB) para estes sábado (4) e domingo (5). Em João Pessoa, há previsão de tempo nublado, com possibilidade de chuva.

Previsão do tempo

O sábado terá máxima de 32º C e mínima de 17º C. De acordo com a Aesa, a combinação das altas temperaturas com o alto teor de umidade presente no ar poderão ocorrer chuvas localizadas, principalmente no Agreste, Brejo e Litoral da Paraíba.

O domingo terá máxima de 32º C e mínima de 18º C em todo o estado. O céu deve estar nublado e poderá chover durante o dia no Litoral e Brejo. Nas demais regiões, a previsão é de céu limpo.