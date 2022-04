PRF inicia Operação Semana Santa 2022 nas rodovias federais da Paraíba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Paraíba inicia nesta quinta-feira a Operação Semana Santa 2022. As ações terão início às 00h do dia 14 e término às 23h59min do dia 17 de abril de 2022. Durante este período, a PRF reforçará as fiscalizações nos trechos com maiores índices de acidentes graves e criminalidade para garantir a segurança viária e a fluidez no trânsito.

Em busca de prevenir acidentes, as equipes policiais fiscalizarão os veículos, os condutores e os passageiros. Também serão desenvolvidas ações de educação para o trânsito visando conscientizar os motoristas sobre a gravidade de condutas que provocam acidentes – como o excesso de velocidade, dirigir sob influência do álcool, realizar ultrapassagens proibidas e a falta de uso dos dispositivos de segurança como capacete e cinto, por exemplo.