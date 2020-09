PSL confirma data de convenção para homologação de candidatura de Artur Bolinha

O Partido Social Liberal (PSL), em Campina Grande, vai realizar convenção às 11h do próximo dia 15 para a homologação da candidatura a prefeito do empresário Artur Bolinha e mais 35 candidatos a vereador.

O evento será sediado no Clube da AABB, situado na R. Lino Gomes da Silva, 71, no bairro São José.

A informação foi oficializada nesta segunda-feira (8) pela presidente municipal do partido, Annelise Meneguesso, citando que a convenção seguirá no formato presencial com toda atenção às medidas de segurança sanitária preconizadas pelos órgãos de saúde, incluindo controle do limite no número de participantes

Apoio

O PSL já tem formalizados apoios do Partido da Mulher Brasileira (PMB) e do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que na última quarta-feira (2) confirmou a aliança.

