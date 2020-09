Confusão em Campina: Vereador acusa colegas de receberem “troco”

By

Em áudio vazado na sessão ordinária desta quarta-feira, 09, do Poder Legislativo de Campina Grande, realizada novamente de maneira remota, o vereador Saulo Noronha (Solidariedade, foto), faz um comentário acerca da proposta do vereador Alexandre Pereira (PSD) para permitir a instalação de postos de abastecimento nas áreas externas de supermercados e shoppings da cidade.

Essa proposta, que conta com o reiterado apoio público do vereador Pimentel Filho (PSD), se arrasta há vários meses no protocolo da Câmara, sem ser colocada em votação.

Ao cabo de nova discussão na sessão de hoje, vazou o comentário de Saulo, que (presumivelmente) imaginava estar com o som cortado: “O cabra quer ganhar um troco para botar posto de gasolina”.

O vereador João Dantas (PSD), que presidia os trabalhos, se limitou a ensaiar um sorriso.

Fonte: Paraíba Online