R$ 105 MILHÕES NA ECONOMIA DE CAMPINA: Romero anuncia calendário de pagamento dos salários de novembro, dezembro e 13º do funcionalismo de Campina Grande

Prefeito fez anúncio através de vídeo postado nas redes sociais, após reunião com secretários no Dia do Servidor

O prefeito Romero Rodrigues anunciou, no início da tarde desta quarta-feira, 28, Dia do Servidor, em vídeo postado nas redes sociais, o calendário de pagamento dos salários do funcionalismo municipal de Campina Grande referente a novembro, dezembro e o décimo terceiro. Em pouco mais de 30 dias, a Prefeitura vai injetar recursos na economia da cidade na ordem de R$ 105 milhões.

Pelo calendário anunciado por Romero, durante reunião presencial e virtual com secretários na sede do Ipsem, a Prefeitura campinense vai quitar o mês de novembro no próximo dia 20. Já o 13º salário do funcionalismo será depositado nas contas dos servidores no dia 10 de dezembro. Fechando o ano de boas notícias para a categoria, dezembro será quitado nos dias 23 e 24 do mês.

O pagamento dos prestadores de serviços, como vem acontecendo há vários meses, será efetuado em novembro e dezembro sempre dentro do mês trabalhado.

Para Romero Rodrigues, que gravou uma mensagem especial nesta quarta, em homenagem aos servidores, suas duas gestões serão eternamente gratas ao funcionalismo, pelo grande apoio que sempre recebeu em todos os momentos das categorias.

Secretários e auxiliares – Participaram da reunião no Ipsem os secretários Joab Pacheco (Finanças), Filipe Reul (Saúde) e o presidente do Ipsem, Antônio Hermano, além do procurador-chefe do instituto, Floriano Brito Júnior. Por videoconferência, Romero se reuniu também com Rodolfo Gaudêncio (Educação) e Diogo Flávio (Administração).

Fonte: Codecom