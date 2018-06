Raio-X: conheça os times nordestinos que seguem na briga pelo acesso na Série D

Mais um time emergente do futebol nordestino. Com apenas oito anos de fundação, desbancou clubes tradicionais do Maranhão para conseguir participar da Série D pela primeira vez. E mesmo debutante, passou para a segunda fase como vice-líder do Grupo A4, um ponto atrás do Ferroviário – aliás, o mesmo adversário do mata-mata. O acanhado Estádio Leandrão, em Barra do Corda, é um verdadeiro desafio para os adversários e pode ser fator decisivo para o sucesso da Onça – nos três jogos disputados em casa na primeira fase foi uma vitória e dois empates.

Um dos clubes mais tradicionais do futebol nordestino, com 85 anos de história e nove títulos estaduais. Só isso poderia ser capaz para colocar o Ferroviário como um dos favoritos ao acesso na Série D. Mas a realidade é que o clube cearense está num processo de reconstrução – tanto que sequer aparece no ranking da CBF, que considera as competições nacionais dos últimos cinco anos. Jogou a primeira edição da quarta divisão, em 2009, e só retornou agora. Após o vice-campeonato estadual do ano passado, o Ferrão voltou às manchetes com uma grande campanha na Copa do Brasil, eliminado apenas pelo Atlético-MG na quarta fase. O clube, no entanto, surpreendeu ao demitir Maurílio Silva após a vaga assegurada no mata-mata – em seu lugar, foi contratado Marcelo Vilar, campeão da Série D de 2013 pelo Botafogo-PB.

Adversário no mata-mata: Cordino (MA)

Time-base: Léo; Lucas Mendes,Luís Fernando, André Lima e Sávio; Robson Simplício, Janeudo e Leanderson; Edson Cariús, Esquerdinha e Luís Soares

Técnico: Maurílio Silva

Estádio: Presidente Vargas (20 mil torcedores)

Participações na Série D: 2

Ranking da CBF: não aparece na lista

Palpite GE: pode surpreender

Flu de Feira (Foto: GloboEsporte.com)

Flu passa pelo Murici na primeira fase: campanha do time baiano foi superior a 12 líderes de grupo (Foto: Jailson Colácio/Murici)