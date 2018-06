Provas do processo seletivo simplificado para agente de portaria da UEPB serão realizadas no dia 17 de junho

A Comissão Permanente de Concursos (CPCon) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) divulgou a nova data para realização das provas do processo de seletivo de agente de portaria da Instituição. De acordo com o novo cronograma, os candidatos inscritos farão as provas objetiva e de produção textual no próximo dia 17 de junho.

As provas serão aplicadas no turno da manhã, das 8h às 12h, em Campina Grande. Os candidatos devem chegar ao local de realização do exame com pelos menos uma hora de antecedência. A seleção oferece 42 vagas em caráter temporário. O salário será de R$ 1.502,24 e os selecionados cumprirão uma carga de 40 horas semanais.

O processo seletivo será realizado com a aplicação de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, além de uma prova de produção textual, também de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados ainda serão submetidos a uma entrevista. A divulgação e publicação do resultado oficial do processo seletivo ocorrerá no dia 24 de julho.

Dentre as atribuições do cargo, o ocupante deverá observar todas as medidas de precaução e segurança das dependências e manter-se atualizado sobre prevenção e combate a incêndio e outros problemas que possam afetar a integridade da Instituição e de seus ocupantes, entre outras medidas.

O cronograma completo, com os novos prazos, pode ser conferido no site da CPCon, através do endereço https://cpcon.uepb.edu.br/. A consulta aos locais de provas já está disponível no site da Comissão desde o dia 23 de maio. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 3315-3405.

Fonte: Ascom