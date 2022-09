Polícia Civil prende mulher que usava diploma falso para atender crianças com autismo na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba, por meio da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de Campina Grande, prendeu nesta terça-feira, 13 de setembro, em Campina Grande, uma pedagoga que atuava de forma irregular no tratamento de crianças autistas. Ela não tem a capacitação exigida para o exercício e chegou a falsificar documentos, conforme revelam as investigações.

As denúncias chegaram à polícia através de mães de crianças com autismo, que desconfiaram da conduta da investigada. Além do atendimento, a mulher também dava aula em escolas, oferecia cursos de formação para professores da rede pública e chegou a conseguir autorização para atender em uma instituição médica privada do estado.