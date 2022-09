Wellington Roberto recebe quase 10 vezes mais do fundo partidário do PL que Cabo Gilberto na disputa pela Câmara Federal

Wellington Roberto recebe quase 10 vezes mais do fundo partidário do PL...

Presidente estadual do PL na Paraíba, o deputado federal Wellington Roberto foi contemplado com a bagatela de R$ 1,1 milhão do fundo partidário para gastar na campanha de reeleição esse ano na Paraíba. Enquanto isso, o deputado estadual e atual candidato a deputado federal Cabo Gilberto, também do PL, recebeu praticamente 10 vezes menos esse valor.

Conforme dados do DivulgaCand, plataforma da justiça eleitoral, do fundo partidário, até agora, Gilberto recebeu apenas R$ 176 mil. O valor recebido pelo presidente do partido, Wellington Roberto, é maior, inclusive, que o recebido pelo candidato Nilvan Ferreira (PL), que encabeça a disputa pelo Governo da Paraíba. O comunicador, também conforme dados do DivulgaCand, recebeu R$ 1 milhão para investir na campanha, ou seja, R$ 100 mil a menos que o recebido por Roberto.

Fonte: Blog do Ninja