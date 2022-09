Tremor em prédio comercial causa pânico no Centro do Rio de Janeiro

Funcionários e inquilinos do prédio comercial Bartolomeu de Gusmão, localizado no número 55 da Rua Evaristo da Veiga, no Centro do Rio de Janeiro, viveram momentos de tensão nesta segunda-feira (12). Por volta de 11h40, quem estava no edifício sentiu um tremor que durou apenas alguns segundos, mas o suficiente para instaurar o medo da estrutura ceder.

A psicóloga Bianca Tomelim estava no décimo segundo andar no momento do tremor e relatou, em conversa com a reportagem da Super Rádio Tupi, o que sentiu na hora. “Eu estava com um paciente, no meio de uma consulta, quando a gente sentiu o tremor na sala. Imediatamente fiquei nervosa, até porque é a segunda vez. A gente teve um prédio aqui perto que caiu não faz muito tempo, então foi uma situação bem tensa”, declarou.

Técnicos da Defesa Civil foram acionados e, após realizarem uma vistoria, descartaram o risco de queda. Em conversa com a imprensa, o síndico Michel Chamovitz, responsável pela administração do prédio Bartolomeu de Gusmão, contou que a causa dessa sensação de tremor foi o elevador do edifício garagem localizado ao lado, no número 51.

“Os engenheiros indicaram que é o seguinte: esse elevador quando sobe ele treme. Como é parede com parede, aí dá uma sensação de tremor do lado de lá. O que eles tem que fazer? O edifício garagem tem que resolver esse tipo de máquina do elevador como eles quiserem. O que o nosso prédio resolveu fazer agora é verificar com a parte jurídica como a gente consegue uma medida judicial para que esse elevador só volte a funcionar depois que tenha a certeza que vai subir e não vai trepidar mais a plataforma”, afirmou o síndico do Bartolomeu de Gusmão.

Fonte: Super Rádio Tupi