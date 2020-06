Reunião entre Botafogo, Fluminense e Ferj no STJD dura 5 horas, acaba sem acordo e obriga nova tentativa neste sábado

O presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, tentou uma medida inédita: uma reunião de conciliação com todas as partes, de forma virtual. Nela, Fluminense, Botafogo e Ferj estavam presentes nesta sexta-feira (19) para discutir a retomada do Campeonato Carioca. Porém, após 5 horas de reunião virtual, não chegaram a uma conclusão.

Tricolores e alvinegros são contra o retorno do Estadual, por conta da situação do coronavírus no Rio de Janeiro, retomaram os treinos nesta semana e já têm jogos marcados para a próxima segunda-feira, dia 22. A federação marcou Fluminense x Volta Redonda no Maracanã, às 20h, e Botafogo x Cabofriense no Nilton Santos, às 17h.

A advogada Juliana Loss, mediadora da reunião e presidente da Comissão de Mediação de Conflitos da OAB-RJ, vai fazer uma última tentativa neste sábado, às 11h, para conseguir chegar a um último acordo.

“Se não houver acordo amanhã, vou proferir minha decisão no sábado ou mais tardar no domingo”, disse o presidente do STJD, à ESPN.

Caso o STJD mantenha os jogos para segunda, e Botafogo e Fluminense consigam uma liminar na justiça comum que os respalde para não ir a campo, o Tribunal Pleno do STJD deve se reunir para dar a decisão final entre quarta e quinta.

Fonte: ESPN