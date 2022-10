Hugo Motta coordena campanha de João: “Não entro para brincar”

“Teremos uma vitória ainda maior no segundo turno”. O recado é do deputado federal reeleito Hugo Motta, o mais votado na Paraíba e presidente do Republicanos no estado.

O parlamentar assumirá a condição de um dos coordenadores da campanha do governador João Azevêdo (PSB) no segundo turno.

— Nós não entramos na disputa para brincar — sentenciou Hugo Motta.

— Sempre tivemos o objetivo, claro, de apoio ao governador João Azevêdo, e isto está posto. O governador teve uma grande vitória no primeiro turno. Nós estamos dizendo a Paraíba que aqui não tem um partido apenas representativo do ponto de vista de cadeiras. Nós temos homens e mulheres que conhecem a política do estado — ressaltou o deputado.

Ele acrescentou dizendo que João terá uma vitória ainda maior no segundo turno. No primeiro turno, a vantagem de João sobre Pedro Cunha Lima (PSDB) foi superior a 300 mil votos.

— Vamos nos dedicar ainda mais, já que não temos as nossas eleições, para poder fazer com que o governador tenha uma vitória maior do que já teve no primeiro. Este será o nosso empenho — completou.

Fonte: Blog do Maurílio Junior