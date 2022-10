AUXÍLIO BRASIL: 9,7 milhões de famílias da região Nordeste serão beneficiadas em outubro

O Auxílio Brasil vai chegar a 9,7 milhões de lares da região Nordeste em outubro. A informação é da CAIXA e do Ministério da Cidadania.

O valor total a ser distribuído no mês às famílias beneficiárias do Programa nos nove estados da região será de cerca de R$ 6 bilhões.

Em todo o Brasil, 21,1 milhões de famílias serão beneficiadas em outubro. A maioria dessas famílias é chefiada por mulheres, como destaca a presidente da CAIXA, Daniella Marques.

“21,1 milhões famílias serão assistidas, lembrando que o auxílio passou de 400 para 600 reais. A maioria das famílias é chefiada por mulheres. Então, são 17 milhões e 225 mil de mulheres que vão estar recebendo o benefício e são mais de R$ 12 bilhões, num total que serão pagos a partir do dia 11.”

O crédito do Auxílio Brasil ocorrerá a partir de 11 de outubro para os beneficiários com final de NIS 1. O pagamento seguirá escalonado, de acordo com o final do NIS do beneficiário, com término previsto para o dia 25 de outubro.

A Maria Gercilene, do município cearense de Independência, é uma das beneficiárias do Auxílio Brasil. E o benefício tem feito a diferença em casa, no pagamento de contas e na compra de alimentos. “O auxílio ajuda bastante. Tenho um filho para criar, moro só. Conseguimos [com o Auxílio Brasil] pagar energia, água. Dá para ajudar na alimentação.”

Os beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo CAIXA Tem, não sendo necessário ir até uma agência para realizar o saque.

Podem utilizar o cartão do Auxílio Brasil para realizar compras no débito em estabelecimentos comerciais.

Também podem sacar o benefício nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes CAIXA Aqui, além das agências da CAIXA.

Quem tiver dúvidas sobre as parcelas ou demais funcionalidades pode acessar os aplicativos Auxílio Brasil e CAIXA Tem, ou ligar para o telefone 111, da CAIXA, e número 121, do Ministério da Cidadania.

O calendário com as datas dos pagamentos do Auxílio Brasil pode ser acessado no site caixa.gov.br.

Fonte: Brasil 61