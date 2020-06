Ricardo Coutinho diz que o PSB terá candidato a prefeitura de João Pessoa para evitar que herdeiros de Bolsonaro vençam na Capital

Em entrevista ao portal Brasil 247 na manhã desta quinta-feira (11), o ex-governador Ricardo Coutinho declarou que o PSB terá candidato a Prefeitura de João Pessoa para evitar que ‘herdeiros’ de Bolsonaro vençam na Capital.

“Temos a obrigação de poder colocar uma alternativa para essa cidade que pode estar diante de um terrível naufrágio com as candidaturas que aí estão. São candidaturas herdeiras do bolsonarismo. Se perdem pela boca. Não entendem absolutamente nada de gestão, de política. É a política da violência. Essa é a conceituação das candidaturas que estão colocadas aqui para a capital do Estado”, disse Ricardo Coutinho.

O ex-governador falou que o Brasil precisa se levantar. “Então o PSB deve lançar e vamos tentar construir uma frente que possa devolver ao povo de João Pessoa uma gestão que, ao mesmo tempo, seja moderna e socialmente justa. Esse é o foco num momento em que o Brasil precisa se levantar de uma situação completamente anômala.”

Ricardo completou dizendo que o brasileiro precisar dar um fim no ‘desgoverno’ Bolsonaro. “Ou o povo brasileiro dá um fim a esse ‘desgoverno’ Bolsonaro ou esse governo vai acabar com o povo brasileiro.”

Fonte: Click PB