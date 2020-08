Romero anuncia concurso para 107 vagas na Saúde e flexibilização de mais segmentos de atividade em Campina Grande

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou, através de uma live, na manhã desta sexta-feira, 7, concurso público com 107 vagas para a área de Saúde do Município. Durante a transmissão ao vivo pelas redes sociais, Romero comunicou também que está flexibilizando pontualmente, sob controle de protocolos, eventos em casas de recepção e na área de Educação.

Sobre o concurso, o prefeito destacou o acompanhamento do Ministério Público Estadual e atende às novas demandas geradas pelo crescimento da rede municipal de saúde. Pontuou reforço nas equipes do Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA), além do futuro Hospital da Criança e do Adolescente de Campina Grande.

Pelo anúncio oficial, serão abertas 107 vagas de médicos, sendo 46 para os setores de Pediatria e Obstetrícia e suas subespecialidades, além de mais 61 para a Atenção Básica. O edital será publicado nas próximas semanas. O concurso será organizado e aplicado em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Na companha do prefeito, estiveram os secretários Rodolfo Gaudêncio (Educação), Rosália Lucas (Desenvolvimento Econômico), Filipe Reul (Saúde) e Diogo Lyra, além do vereador e empresário Ivan Batista.

Fonte: Codecom