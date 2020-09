Romero autoriza publicação, nesta sexta, do edital de concurso para 169 vagas na saúde. Salários oferecidos variam de R$ 2.473,43 a R$ 11.499,73

Profissionais serão contratados para o ISEA e o Programa Saúde da Família

O prefeito Romero Rodrigues autorizou a publicação, nesta sexta-feira, 4, no Semanário Oficial do Município, do edital do concurso público para a contratacão de 169 médicos e dentistas para a Secretaria de Saúde de Campina Grande. Estão sendo contemplados o Programa Saúde da Família e o Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA). As remunerações variam de R$ 2.473,43 a R$ 11.499,73. De acordo com o secretário Diogo Flávio Lyra Batista, as inscrições ficarão abertas, por meio da internet, pelo período de um mês – do dia 8 de setembro a 8 de outubro de 2020. O concurso será realizado pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), através da Comissão Permanente de Concursos (CPCon).

Cargos e remunerações

Conforme o edital, para o cargo de cirurgião dentista I serão oferecidas 26 vagas de ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e os vencimentos de R$ 4.481,63.

Já para o cargo de Médico I (Generalista – Estratégia da Saúde da Família) o concurso oferece 80 vagas de ampla concorrência e oito para pessoas com deficiência, tendo-se uma carga horária de 40 horas semanais. Segundo o edital, nesta categoria, a remuneração é de R$ 4481,63, mais a produtividade SUS, no valor de R$ 7.018,37.

Com relação ao Médico II (para os quadros do ISEA), na Especialidade Neonatologia, estão sendo oferecidas 18 vagas de ampla concorrência e duas para candidatos com deficiência, com jornada de trabalho de 20 horas semanais. Os vencimentos serão de R$ 5.572,38. Os profissionais contarão com vantagem adicional por produtividade, cujo valor será variável de acordo com o número de plantões.

Ainda na categoria Médico II, também para o ISEA, o concurso disponibiliza sete vagas para obstetras e uma para pessoa com deficiência. Para esses profissionais, a carga horária será de 20 horas semanais, com vencimentos de R$ 5. 572,38, mais adicional de produtividade, variável de acordo com o número de plantões.

Por fim, para o cargo de Médico III (Pediatra), o concurso oferece 23 vagas de ampla concorrência e duas para pessoas com deficiência. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 2.473,43.

Prazos e provas

Para efetuar a inscrição, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico: http://cpcon.uepb.edu.br. O certame terá uma fase única, com prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos. O valor da taxa de inscrição para do cargo de nível superior é de R$ 105,00.

As inscrições homologadas serão divulgadas na página da CPCon, no dia 14 de outubro de 2020. A realização da prova escrita objetiva será no dia 1º. de novembro de 2020. Serão aplicadas questões de raciocínio lógico, português e conhecimentos específicos de cada área.

Fonte: Codecom