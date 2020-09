BANDEIRA DA TERRA: Campina Grande sediará lançamento de campanha mundial de preservação do meio ambiente

Romero abraça projeto concebido pelo restaurador paraibano Flávio Capitulino, que já tem roteiro definido em principais cidades do mundo

O prefeito Romero Rodrigues recebeu em audiência, na noite desta quinta-feira, 3, o restaurador de obras de artes Flávio Capitulino, profissional paraibano que se tornou referência mundial em sua área. Pauta da reunião: lançamento em Campina Grande do projeto Bandeira do Planeta Terra, de preservação do meio ambiente.

Durante a reunião, realizada no Ipsem, Romero Rodrigues esteve acompanhado do deputado estadual Tovar Correia Lima (PSDB), e ouviu atentamente os detalhes sobre o projeto concebido por Flávio Capitulino. Basicamente, através da bandeira ou seu símbolo, exposto nos principais pontos turísticos do mundo, despertar a consciência ecológica das autoridades e da população, além de apoiar iniciativas da área.

Entusiasmado, Capitulino informou já contar com o apoio e patrocínio de grandes grupos empresariais e instituições. Como campinense, por força do título de cidadão, o artista natural de Coremas, no Sertão, escolheu Campina Grande como a plataforma do lançamento mundial do projeto.

Romero: agenda e ideias

Romero parabenizou Flávio Capitulino pela iniciativa e já marcou com o restaurador uma agenda de trabalho intensa para viabilizar o lançamento do projeto.

Na próxima segunda-feira, por exemplo, após o evento simbólico que marcará o 7 de Setembro, na Praça da Bandeira, o prefeito receberá formalmente das mãos de Capitulino um kit com material de divulgação do projeto. Está prevista também uma visita ao Parque Botânico do Complexo Aluízio Campos.

Fonte: Codecom