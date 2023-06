Romero não comparece a abertura do São João de CG e evidencia afastamento de Bruno

Cunha Lima (PSD).

Conforme apurou o Política da Paraíba, Romero optou por permanecer em Brasília onde cumpriu agenda no período da tarde. O parlamentar vem sendo sondado por partidos da base do governador João Azevêdo (PSB) para disputar novamente a prefeitura de Campina Grande nas eleições de 2024.

Entre os presentes, a senadora Daniella Ribeiro (PSD), o vice-governador Lucas Ribeiro (PP), os deputados estaduais Eduardo Carneiro (SD), Fábio Ramalho (PSDB), Tovar (PSDB), além de secretários estaduais e municipais. O ministro de Minas e Energia do governo Lula, Alexandre Silveira, também prestigiou o evento a convite de Daniella.

Outra ausência sentida foi a do senador Veneziano Vital (MDB). Apenas a esposa do parlamentar, Ana Claudia, esteve presente. A ex-secretária do Estado chegou a pousar para fotos com a esposa de Bruno Cunha Lima, Juliana Cunha Lima.

Fonte: Política da Paraíba