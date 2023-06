STF condena Collor a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado

By

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta quarta-feira (31/05/2023) o ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor de Mello a 8 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva.

Como Collor tem mais de 70 anos, as penas de associação criminosa prescreveram e não entraram na soma a pena total.

A defesa do ex-presidente ainda pode apresentar embargos de declaração, que são uma espécie de recurso para que o Judiciário esclareça pontos da decisão. Esse tipo de recurso tem cinco dias para ser formulado e o mesmo prazo para ser julgado.

Com isso, Collor não deve passar a cumprir a pena imediatamente após o término do julgamento.

De acordo com a denúncia, entre 2010 e 2014, com a ajuda dos outros réus, Collor teria recebido vantagem indevida para viabilizar irregularmente contratos da BR Distribuidora, entre eles, o da construção de bases de distribuição de combustíveis, com a UTC Engenharia.

A vantagem teria se dado em troca de apoio político para a indicação e a manutenção de diretores da BR Distribuidora.

O relator, o ministro Edson Fachin, votou pela condenação de Collor a mais de 33 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Veja como votaram os ministros:

Edson Fachin (relator)

33 anos E 10 MESES REGIME FECHADO

Alexandre de Moraes

8 ANOS E 10 MESES REGIME FECHADO

André Mendonça

8 anos e 6 meses, em regime fechado

Kássio Nunes Marques – seguiu André Mendonça

8 anos e 6 meses em regime fechado, em regime fechado

Luís Roberto Barroso

15 anos e 4 meses de regime fechado

Luiz Fux – Seguiu Moraes

8 anos e 10 meses

Dias Toffoli – Seguiu André Mendonça

8 anos e 6 meses, em regime fechado

Cármen Lúcia – Seguiu Luís Roberto Barroso

15 anos e 4 meses de regime fechado

Gilmar Mendes – Seguiu André Mendonça

8 anos e 6 meses, em regime fechado

Rosa Weber – Seguiu Luís Roberto Barroso

15 anos e 4 meses de regime fechado

Fonte: R7