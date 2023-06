Período junino: Mais de 65 mil pessoas passarão pela rodoviária de João Pessoa rumo ao interior da Paraíba

By

O período junino chegou e a expectativa de movimentação na Rodoviária de João Pessoa rumo ao interior do estado é alta. Segundo a gerente da Rodoviária de João Pessoa, Sabrina Bellaqua, a expectativa para este ano é de que mais de 65 mil passageiros passem pelo Terminal Rodoviário de João Pessoa no mês de junho. “No mês de junho a gente está estimando que vão embarcar mais de 65 mil passageiros, o que corresponde a um aumento de 7% comparado ao fluxo normal.

Ela informou que as empresas de ônibus já informaram que vão disponibilizar ônibus extras em circulação para atender a demanda.

“Todas elas disseram que se preparam para o aumento dessa demanda, alguns já estão com horários específicos de saídas extras e, por exemplo, a empresa que trabalha com Campina Grande, ela está com uma frota reservada para atender o público e estima que pode até chegar a sair de meia em meia hora para atender o público”, disse Sabrina.

Ela orienta que as pessoas comprem com antecedência as passagens, tanto ida quanto volta.

Fonte: PB Agora