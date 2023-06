Governador de Minas praticamente diz que no Nordeste só tem vagabundo; vídeo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) praticamente disse, nesta sexta-feira (02), que no Norte e Nordeste só tem vagabundo. A ofensa velada aconteceu durante o 8º Encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), em Belo Horizonte. Segundo o político oriundo do mercado financeiro, apenas o Sul e o Sudeste seriam terras de “gente que trabalha”, enquanto as demais regiões viveriam de auxílios do governo.

“Quando se fala em Sul e Sudeste nós temos aqui uma semelhança enorme. Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses 7 estados. São estados onde, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas que trabalham do que vivendo de auxílio emergencial”, afirmou.

O encontro reúne os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); do Paraná, Ratinho Júnior (PSD); do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) e de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL).

Zema afirmou, ainda, que o que faz estes estados funcionarem são “pessoas que trabalham e empreendem”, para sustentar que não existem “soluções milagrosas”.

“Muitos que não dão certo ficam reclamando que precisam de mais. Em vez de seguir os bons exemplos, ficam sempre pedindo mais recursos. É algo muito comum, tanto no privado, que eu já trabalhei, quanto no público”, continuou Zema.

Fonte: Blog do Maurílio Junior