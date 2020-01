Ruy cobra fim da mordomia de filhas de ex-deputados

Com indignação, o deputado federal Ruy Carneiro defendeu nesta segunda-feira (20) o fim imediato dos pagamentos de pensões a 194 filhas solteiras de ex-parlamentares e ex-servidores da Câmara dos Deputados, conforme denúncia apresentada pelo Jornal O Estado de S. Paulo. O “benefício” custa anualmente mais de R$ 30 milhões e vem sendo pago há décadas.

“É inaceitável e absurdo este privilégio. Ainda mais neste momento de grave crise porque passa o Brasil, com milhões de pessoas desempregadas”, disse Ruy, que há anos luta pela aprovação de uma série de projetos para acabar com privilégios pagos pelo Parlamento, a exemplo do fim dos 14.º e 15.º salários, do auxílio-mudança e da pensão a ex-governadores. “O Brasil mudou e não aceita mais esse tipo mordomia. É urgente colocar um fim a isso tudo que consome os recursos que deveriam ser usados para melhorar o atendimento na saúde e a qualidade da educação”, defendeu.

A luta agora é para garantir no Supremo Tribunal Federal a suspensão de privilégios como o da pesquisadora Helena Hirata, que mora há 49 anos em Paris, mas segue recebendo, segundo o jornal, R$ 16.881,50 mensais em razão de ser solteira e filha de ex-deputado.

“Vamos reforçar a posição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que vem lutando para acabar com este privilégio inaceitável. Vamos lutar juntos para que o Supremo Tribunal Federal reveja a interpretação que tem da lei e suspenda imediatamente os benefícios”, defendeu.

Fonte: Blog Anderson Soares