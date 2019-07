Sai resultado preliminar da prova objetiva do concurso para professor do IFPB

Foi divulgado nesta segunda-feira (22) o resultado preliminar das provas objetivas do concurso do IFPB para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).

É possível consultar as listas gerais nas modalidades PCD, negros e ampla concorrência, ou se preferir, informar o CPF e fazer a consulta individual. As provas objetivas foram realizadas no dia 9 de junho com a participação de 15.774 candidatos. O certame oferece 90 vagas.

Os recursos a este resultado podem ser interpostos nos dias 23 (terça-feira) e 24 (quarta-feira) de julho no portal do IDECAN. A banca organizadora também disponibilizou o gabarito definitivo das provas de Docente.

Próximas etapas

O concurso para Professor terá outras etapas importantes. No dia 14 de agosto haverá a divulgação dos candidatos habilitados às provas de desempenho que serão aplicadas nas cidades de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa, Patos e Sousa.

No dia 08 de outubro será publicado edital de convocação dos candidatos habilitados às provas de títulos. Está prevista ainda no dia 06 de novembro a convocação para o procedimento de heteroidentificação das pessoas negras.

O resultado final do concurso para Professor está previsto para o dia 22 de novembro.

Fonte: Redação com Ascom