PRF diz que bloqueios em rodovias caem para 86 e Paraíba segue sem registros

Mesmo após o presidente Jair Bolsonaro postar um vídeo pedindo que seus apoiadores liberassem as rodovias no país, um novo boletim da Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgado às 6h00 desta quinta-feira 3, mostra que restam apenas 86 bloqueios em estradas federais. O volume é o menor registrado desde domingo e quase metade do dia anterior, quando 167 se espalhavam pelo país.

Segundo o documento da PRF, 15 estados e o Distrito Federal já não registram manifestações de caminhoneiros. Apenas Acre, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina seguem com algum tipo de ocorrência.

Na maioria desses estados, de acordo com o boletim, as ocorrências registradas são apenas interdições parciais da via. Apenas em SC há bloqueios totais. A previsão é de que os poucos grupos que ainda ocupam as ruas ilegalmente para protestar contra o resultado das urnas eletrônicas sejam dispersados ao longo da manhã.

Paraíba segue sem ocorrências de acordo com a PRF.

Fonte: Edna Soares