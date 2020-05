Secretaria de Saúde convoca profissionais de saúde para realizar exames e assinar contratos

By

Esta semana o prefeito Romero Rodrigues autorizou a convocação de 162 profissionais de saúde habilitados no processo seletivo para reforçar o trabalho de enfrentamento ao coronavírus na cidade. A Secretaria de Saúde de Campina Grande iniciou a realização de exames admissionais e preparação dos contratos. Até o momento, 67 trabalhadores já se apresentaram, mas 95 ainda não compareceram à Secretaria Municipal de Saúde.

Os trabalhadores estão sendo convocados através de e-mail com agendamento para atendimento tanto na Secretaria, quanto na unidade de saúde que realiza os exames, mas a maioria não se apresentou no dia e horário marcado. Por isso, a Gerência de Recursos Humanos realizou um novo chamamento para esta quinta-feira, 7.

“Os convocados devem ficar atentos aos comunicados da Secretaria porque precisamos fazer esse processo o mais rápido possível para que eles já possam começar a atuar junto com a nossa equipe. Estamos fazendo novos agendamentos para cada profissional e a informação é enviada para eles através de e-mail”, explicou o Secretário de Saúde, Filipe Reul.

Além disso, o secretário chamou a atenção também para a necessidade de apresentar todos os documentos exigidos no momento de cadastramento na Secretaria de Saúde. “Isso é muito importante porque o edital prevê que não será possível a entrega parcelada da documentação, ou seja, tem que entregar tudo no momento de apresentação do profissional habilitado”, disse.

Ao todo, 1.118 profissionais foram classificados para o cadastro de reserva do Processo Seletivo. Nesta etapa estão sendo contratados 27 médicos, 12 enfermeiros, 60 técnicos de enfermagem, 15 fisioterapeutas, 9 assistentes sociais, 30 auxiliares de serviços gerais e 9 condutores socorristas. Outros profissionais da relação final de classificados ainda poderão ser convocados, de acordo com a necessidade dos serviços de saúde.

Relação dos Documentos:

– Cópia da certidão de nascimento ou casamento;

– Cópia do RG, CPF, Título de Eleitor (com comprovante de votação da última eleição);

– Cópia do PIS/PASEP;

– Cópia da Carteira de Trabalho (frente e verso da foto – página que tem o número e série);

– Cópia da Carteira de Reservista (para o sexo masculino);

– Cópia do Mandado Judicial (no caso de devedor pensão alimentícia);

– Cópia do Comprovante de Residência (atual);

– Cópia do Comprovante de escolaridade referente ao cargo em que foi aprovado e títulos informados,

conforme o caso;

– Cópia do cartão de conta no Banco Bradesco (caso já possua);

– 01 foto 3×4;

– Certidão dos setores de distribuição dos Fóruns Criminais da Justiça Estadual, dos lugares onde tenha

residido ou reside nos últimos 5 (cinco) anos;

– Certidão dos setores de distribuição dos Fóruns Criminais da Justiça Federal, dos lugares onde tenha

residido ou reside nos últimos 5 (cinco) anos;

– Comprovante de experiência profissional através dos seguintes documentos: Carteira de Trabalho (cópia da CTPS) e/ou outros documentos válidos tais como portarias, cópia de contrato de trabalho, declaração de vínculo empregatício, contracheques;

– Carteira Nacional de Habilitação – CNH, categoria (D) ou (E), exclusivamente para o cargo de CONDUTOR SOCORRISTA.

