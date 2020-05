Secretário de Saúde esclarece aumento de casos de Covid-19 em Campina Grande e reforça alerta pelo distanciamento social

By

Felipe Reul destaca que ampliação da testagem na população tem evidenciado um quadro mais próximo da realidade local

A cidade de Campina Grande registrou 101 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas, um aumento de 65% no número de pessoas que testaram positivo. Em entrevista durante live na noite desta sexta-feira, 15,o secretário Filipe Reul esclareceu alguns pontos desse aumento e reforçou a necessidade do distanciamento social.

De acordo com Felipe Reul, o crescimento dos casos demonstra um real aumento da transmissão do vírus na cidade, mas é também um reflexo da ampliação na testagem de pacientes. Campina Grande foi o primeiro município do Estado a comprar testes rápidos e adquiriu 8 mil unidades.

“Estamos ampliando a testagem, aplicando dentro dos critérios clínicos e técnicos no máximo de pessoas possível e isso tem registrado um número mais próximo do real da quantidade de infectados. Assim, estamos tendo um panorama mais claro da situação epidemiológica local e isso só reforça a necessidade da população cumprir rigorosamente o distanciamento social”, avaliou o secretário.

O novo boletim de Campina Grande mostra também que o número de casos negativos caiu de 499 para 421. “É que muitos pacientes são retestados porque, a depender da janela epidemiológica, a eficiência do exame é diferente. Por isso, alguns casos negativos podem dar positivo mais a diante”, disse.

A taxa de ocupação hospitalar também tem crescido e chegou a 66% dos leitos de UTI e 37% dos leitos de enfermaria. Por isso, a Secretaria de Saúde já está capacitando os profissionais de saúde convocados, através de processo simplificado, para atuarem no novo hospital e campanha inaugurado esta semana.

Além disso, em reunião realizada nesta sexta, ficou definido que os leitos do Hospital Universitário Alcides Carneiro vão estar disponíveis a partir da próxima semana.

“Apesar de todas as medidas, de toda a estruturação, da adoção de protocolos de tratamento, o que vale neste momento é o isolamento e apelamos para que os moradores de Campina Grande cumpram o distanciamento social”, finalizou Reul.

Fonte: Codecom