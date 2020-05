Nelson Teich deixa o cargo de ministro da Saúde nesta sexta-feira (15)

Na manhã desta sexta-feira (15), Nelson Teich pediu exoneração do cargo de ministro da Saúde, depois de ter permanecido quase um mês no comando da pasta. Antes disso, Nelson Teich substituiu o antigo ministro, Luiz Henrique Mandetta, por uma decisão do presidente, Jair Bolsonaro, em manter alguém que fosse mais alinhado ao pensamento do Governo Federal em meio a pandemia do coronavírus no Brasil.

Nelson Teich é formado em medicina pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e com doutorado em Ciências e Economia da Saúde pela Universidade de York, no Reino Unido. Ainda não se sabe o nome do novo ministro, que será indicado pelo presidente da República. Logo mais, às 15h30 será realizada uma coletiva de imprensa, no Ministério da Saúde, em que Nelson Teich explicará os motivos de sua saída do governo.

Fonte: Agência do Rádio