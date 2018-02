Seduc inicia atividades do VI Seminário Municipal de Educação

Com um debate sobre a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento recém- homologado pelo Ministério da Educação (MEC) que estabelece o que estudantes das redes pública e privada do Brasil devem aprender em cada etapa da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, a Secretaria de Educação de Campina Grande (Seduc) iniciou nesta quarta-feira (7) as atividades do VI Seminário Municipal de Educação, evento que tradicionalmente antecede o início do ano letivo nas escolas e creches do Sistema Municipal de Ensino, marcado para o próximo dia 19.

A solenidade de abertura foi realizada no Teatro Municipal Severino Cabral e reuniu gestores, professores, técnicos e demais profissionais que atuam no Sistema Municipal de Ensino. Na ocasião, eles participaram de uma mesa dialógica sobre a BNCC e os reflexos da sua homologação no currículo do Sistema Municipal de Ensino e no Projeto Político Pedagógico de suas escolas e creches.



Ao fazer a abertura do evento, a secretária de Educação do Município, Iolanda Barbosa, ressaltou o compromisso da Seduc de trabalhar em conjunto com os educadores ao longo do ano para, seguindo o que preconiza a BNCC, reformular o currículo do Sistema Municipal de Ensino, para que este atenda as necessidades dos alunos e garantam o seu direito de aprender.

“O nosso objetivo comum é tornar a Base Nacional Comum Curricular um documento vivo nos nossos projetos político pedagógicos, nas nossas formações, atividades e em todo material que pudermos elaborar ao longo desse ano”, pontuou.

Durante a abertura do Seminário, a Seduc também prestou uma homenagem a quatro professoras que no final de 2017 foram destaque na etapa estadual do Prêmio Professores do Brasil, promovido pelo MEC.

São elas Josefa Albuquerque de Farias Leite, da Escola Municipal Anis Timani, vencedora na categoria Pré-escola com o projeto “Descobrindo o Mundo Encantado da Cultura Indígena”, e Andrea Silva de Almeida, Mery Gláucia Cardoso e Maria de Lourdes da Conceição, da Creche Municipal Amenaíde Santos, que juntamente com a supervisora educacional Rosinete Azevedo foram destaque na categoria Creche com o projeto “Vivenciando os Direitos Humanos numa Perspectiva Lúdica e Prazerosa”.

PROGRAMAÇÃO

As atividades do Seminário Municipal de Educação se estenderão até a próxima sexta-feira. Este ano, em conjunto com o evento, será realizado o XV Seminário de Educação Infantil, que também vai discutir temas relacionados à Base Nacional Comum Curricular.

A partir de amanhã, professores da Educação infantil e demais profissionais do Sistema Municipal de Ensino vão se dividir em 13 grupos de trabalho, organizados conforme as suas áreas de atuação. Nestes grupos, as atividades dos dois seminários serão realizadas na quinta e na sexta-feira, das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Fonte: Codecom