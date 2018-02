CMCG inicia o ano legislativo nessa quinta-feira com mudanças e mais transparência

A Câmara Municipal de Campina Grande inicia nessa quinta-feira (08), a partir das 9h30, as atividades legislativas para o ano de 2018 com algumas inovações, principalmente no que tange a transparência pública. A Casa de Félix Araújo vai passar a usar o Sistema de Apoio ao Legislativo (SAPL), que permite a qualquer cidadão pesquisar e acompanhar a produção legislativa dos 23 vereadores. O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) participa da sessão levando a mensagem do Executivo.

Algumas modificações estruturais foram aplicadas na área do Plenário, garantindo melhorias no trabalho legislativo. Um painel eletrônico foi implantado, possibilitando uma maior agilidade no processo de votação e um melhor acompanhamento das sessões, favorecendo inclusive a população que acompanha as votações no auditório da Casa.

Entre as inovações, destaque também para a implantação do ponto eletrônico para a comprovação das presenças dos vereadores. Por outro lado, a inserção do sistema online SAPL vai modernizar todo Poder Legislativo, garantindo mais transparência das ações e acesso rápido à produção dos parlamentares campinenses.

“Iniciamos o ano promovendo algumas reformas estruturais na Casa. Mas estamos avançando principalmente no modernização do Poder Legislativo, garantindo muito mais transparência das nossas ações e priorizando, acima de tudo, o acesso da população à toda a produção parlamentar da Casa de Félix Araújo”, explicou a vereadora Ivonete Ludgério, presidente da Câmara.

A CMCG fechou um o último ano com 65% de aumento da produtividade parlamentar em relação ao ano anterior. Além das mudanças que beneficiaram a transparência no desempenho das funções da Casa, o objetivo é continuar buscando as melhorias necessárias para o desenvolvimento da cidade de Campina Grande.

A primeira sessão ordinária do ano ainda contará com a participação do prefeito Romero Rodrigues, que prestará contas sobre as últimas ações do Poder Executivo Municipal e seu planejamento para o ano de 2018.

Fonte: Ascom