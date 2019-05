Sejel inscreve até 03 de junho para a 39ª Corrida da Fogueira

Estão abertas as inscrições para a 39ª edição da Corrida da Fogueira, organizada pela Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) da Prefeitura de Campina Grande. O evento esportivo faz parte da programação paralela do Maior São João do Mundo. As inscrições foram iniciadas na terça-feira, 25 de março e ficarão abertas até o dia 03 de junho, na secretaria de Esportes de Campina Grande, situada na rua, João da Mata, 743. Quem preferir pode se inscrever através do site www.contraorelogio.com.br . O va lor da inscrição é de R$ 40,00, para atletas em geral e de R$ 20,00 para servidor público municipal.

A 39ª Corrida da Fogueira será realizada no dia 16 de junho, com largada às 7h, e terá percursos de 3, 5 e de 10 quilômetros, a prova vale pontos para o ranking da Federação Paraibana de Atletismo (FPA). A largada e a chegada acontecerão no ginásio o “Meninão”. O coordenador do evento, Bruno Mendes, disse que a expectativa de participação na Corrida da Fogueira deste ano é muito boa. Segundo ele, a corrida vem sempre crescendo em número de participantes. Bruno lembrou que, nas três últimas edições da prova, atletas de vários estados brasileiros, e até de outros países, como é o caso da Espanha e Estados Unidos, participaram da competição.

Para o secretário de Esporte de Campina Grande, Teles Albuquerque, a Corrida da Fogueira, já faz parte das grandes provas do atletismo brasileiro. Por isso, a cada ano, cresce e se profissionaliza para atender as expectativas dos atletas.

“A Corrida da Fogueira é hoje uma tradição dentro do São João de Campina Grande. O turista gosta de participar deste e de outros eventos esportivos, programados e executados pela prefeitura. O prefeito Romero Rodrigues nos oferece todo o apoio e incentivo para realizarmos essa programação paralela, que também engrandece a nossa festa junina, que é o Maior São João do Mundo”, comentou Teles.