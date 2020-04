Senado cassa Juíza Selma, a “Moro de saias”, por usar caixa 2

Mesa Diretora confirmou nesta quarta-feira a decisão judicial que declarou a perda do mandato, quatro meses atrás.

Acatando parecer do relator do caso no Senado, Eduardo Gomes (MDB-TO), a Mesa Diretora da Casa declarou vaga, nesta quarta-feira (15/04), uma das três cadeiras do Mato Grosso, ocupada pela Juíza Selma Arruda (Pode). A definição se dá quatro meses após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmar a cassação dela por caixa dois nas eleições de 2018. Ela, agora, perde oficialmente o mandato.

Fonte: É Notícia