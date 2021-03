Serviço disque-denúncia de aglomerações começa a funcionar em Campina Grande

Central da Prefeitura passa a receber denúncias de descumprimento ao Decreto Municipal

Um dia após a determinação do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, começa a funcionar na cidade o serviço Disque-Denúncia para que a população informe sobre ocorrências de aglomerações na cidade. O número para que a população faça as denúncias é 0800-095-5126.

O serviço foi lançado pela Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e será coordenado pela Gerência de Vigilância Sanitária (Gevisa), com o apoio logístico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Por meio do disque-denúncia, as pessoas poderão informar sobre ocorrências de aglomerações e casos de descumprimento ao Decreto Municipal nº 4.556, de 1º de março de 2021, que prevê medidas restritivas para o funcionamento de estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e similares.

A decisão pela criação do disque-denúncia ocorreu na reunião da última segunda-feira, 8 de março, coordenada pelo prefeito Bruno Cunha Lima, onde estavam reunidos secretários municipais e coordenadores de serviços estratégicos da cidade.

Força-tarefa

Desde a última semana de fevereiro a força-tarefa da Prefeitura Municipal já realizou inspeção em mais de cem estabelecimentos e três deles foram autuados e multados por descumprirem as regras sanitárias. Os estabelecimentos só podem funcionar entre 6h e 23h.

Igrejas ficam restringidas a receberem apenas 50% da capacidade do público e os eventos só podem reunir, no máximo, 100 convidados. As penalidades para quem descumprir o decreto vão desde autuação e multa até a interdição. As multas são revertidas em investimentos no combate à pandemia da Covid-19 na cidade.

Fonte: Codecom