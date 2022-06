Servidores de Campina iniciam Greve Geral com grande mobilização na frente da Administração Municipal

Conforme deliberado em assembleia realizada no último dia 01, os servidores municipais de Campina Grande iniciaram as atividades da Greve Geral na manhã desta segunda-feira, 06, com grande mobilização na frente do prédio da Administração Municipal, localizado na Avenida Floriano Peixoto, Centro da cidade. Sem reajuste da data-base há mais de quatro anos e enfrentando péssimas condições de trabalho, os efetivos exibiram fotos denunciando a precariedade das estruturas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Na abertura da manifestação, coordenada pelo Sintab, o presidente da instituição, Giovanni Freire, frisou que é culpa da gestão os trabalhadores estarem mais uma vez em greve. “Hoje, primeiro dia de Greve Geral em Campina Grande, greve já anunciada desde o final do mês de abril, já que a Prefeitura silencia com a pauta da data-base dos servidores que é lei e com todas as outras demandas reprimidas destes trabalhadores”, declarou.

O presidente enfatizou que não há ilegalidade no movimento grevista.

“Queríamos dizer nas ruas de Campina Grande que não há ilegalidade da greve. Pela primeira vez a decisão judicial diz que a greve é legal, portanto não aceitaremos corte de ponto, a greve é legal e está no documento já despachado pelo juiz, dizendo que o que deve ser mantido são os serviços essenciais de urgência e emergência, no quantitativo de 30%”, salientou.

Para o diretor de Política e Formação do Sintab, Franklyn Ikaz, a Prefeitura trata os servidores como criminosos.

“O prefeito em um ano e meio recebeu o sindicato duas vezes e as duas vezes para dizer não, agora a data-base ele simplesmente ignora e nesse exato momento ele sabe que nós estamos aqui, mas no lugar de vir aqui dialogar, envia a Guarda municipal como se os trabalhadores estivessem cometendo um crime”, pontuou.

Entre os servidores que participaram da manifestação também foram muitas as denúncias. O enfermeiro Evandro Júlio por exemplo, destacou que os anos se passam sem que nenhuma pauta seja resolvida pelo governo municipal.

“Entra governo e sai governo e o servidor de Campina Grande não é valorizado e nós estamos falando de direitos assegurados em lei, mas a lei não se cumpre em Campina, isso é um desrespeito aos trabalhadores”, reforçou.

Populares que passaram na frente da Administração também denunciaram o descaso da Prefeitura Municipal com o serviço público. Houve denúncias sobre falta de medicamentos para portadores de HIV e de pais que não estão conseguindo matricular seus filhos nas unidades escolares do município.

O movimento grevista segue firme e na próxima quarta-feira, 08, os servidores se concentram no prédio do gabinete do prefeito Bruno Cunha Lima, a partir das 9h30 e os efetivos esperam serem recebidos pelo gestor para dialogar sobre todas as pautas. Já na sexta-feira, 10, a mobilização será na frente da Vila Sítio São João, contando com trio elétrico e trio de forró.

Fonte: Ascom