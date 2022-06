Suspeitos de assalto ao apartamento de Carlinhos Maia são presos em Campina Grande

Dois homens suspeitos do assalto ao apartamento do influenciador Carlinhos Maia foram detidos na cidade de Campina Grande

Eles foram identificados e presos através de operação realizada pela Polícia Civil do estado de Alagoas.

Os suspeitos foram levados para Maceió, onde as investigações terão sequência.

A identidade da dupla não foi revelada.

Relembre o caso

O roubo ao apartamento do influenciador foi praticado por um casal que levou R$ 5 milhões em objetos. O caso aconteceu em Maceió no dia 28 de maio deste ano. A dupla usou perucas e óculos escuros para despistar os seguranças do local. Os bandidos pularam o muro do condomínio. Câmeras de segurança registraram o momento. Clique AQUI para ver.

Os criminosos teriam levado joias, relógios e o cofre de Carlinhos. “Na noite de ontem arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios (inclusive o último que acabei de comprar), levaram meu cofre com minhas joias. As autoridades já foram acionadas. Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido, me ajudem”, escreveu.

Carlinhos não estava em casa. Ele se recupera de uma lipoaspiração em Aracaju. Antes de noticiar o ocorrido, ele compartilhava com fãs as informações sobre o procedimento. O marido dele, Lucas Guimarães, está em Cancún a trabalho.

Fonte: portal T5