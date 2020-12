Sete armas são apreendidas em dois dias de operação da PM, na Paraíba

Em Campina Grande, um homem foi detido comSete armas de fogo foram apreendidas durante dois dias da operação Previna-se, nas cidades de Santa Rita, Mogeiro, Campina Grande, Cuité, Catolé do Rocha e Cajazeiras. As atividades de reforço do policiamento ocorreram da tarde do dia 24 até a madrugada deste sábado (26), com o objetivo de combater vários tipos de crimes, além de fiscalizar as orientações de distanciamento social.

A primeira arma de fogo foi apreendida na madrugada do dia 24, durante uma incursão no bairro do Onze, em Santa Rita. Um revólver calibre 38 estava com um homem de 19 anos. A arma e o suspeito foram conduzidos para a 6ª Delegacia Distrital. Na tarde da sexta-feira (25), mais duas armas de fogo foram apreendidas, uma na zona rural da cidade de Mogeiro, área do 8º BPM, e outra em Cuité, área do 9º BPM. Nas duas ocorrências, os suspeitos de 40 e 60 anos, respectivamente, foram conduzidos até a delegacia. Em Cajazeiras, na noite do dia 25, foram apreendidos dois revólveres e três homens foram conduzidos para a delegacia da cidade, após os militares receberem uma denúncia e encontrarem uma residência usada para a venda de drogas. Um dos suspeitos já usava uma tornozeleira eletrônica e respondia pelo crime de tráfico de drogas. Fonte: Paraíba Online