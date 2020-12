Bandidos arrombam agência bancária em Campina Grande

By

Em plena pandemia do coronavírus, os bandidos continuam agindo contra agências bancárias. O mais novo alvo na Paraíba, foi o Banco do Brasil da Avenida Assis Chateaubriand, no bairro da Liberdade, em Campina Grande.

A ação dos criminosos aconteceu por volta das 23h deste sábado. Eles entraram pela parte de trás da agência e de acordo com as primeiras informações, levaram uma quantia de dinheiro não revelada.

Esta é a terceira ação criminosa realizada contra esta agência. Segundo populares e vizinhos houve uma explosão, por volta 23hs, mas a perícia afirmou que os bandidos usaram maçarico para abrir o cofre.

Fonte: Paraíba Online