Jovens morrem carbonizadas após carro bater em poste e cair na estação nova em CG

Jessica Freire Alves de 30 anos e Barbara Julianne da Silva Paulino de 28 anos, faleceram vítimas de um acidente automobilístico na madrugada deste domingo no bairro do Centenário, na Zona Oeste de Campina Grande.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ainda não se sabe da causa da morte das jovens, que deverá ser elucidada após o fim dos procedimentos de perícia no local.

Sheila Nascimento, irmã de Jéssica, solicita que a família da jovem Barbara Julianne, natural de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, entre em contato com a mesma através do número (83) 9 8665-8462 para a realização do procedimento de identificação.

Fonte: Da Redação