Setor de Seguro-Desemprego do Sine atende mais de 1.700 trabalhadores em 20 dias úteis

Em decorrência da pandemia do coronavírus, e atendendo à orientação do prefeito Romero Rodrigues, o Sine Municipal suspendeu as atividades em março. No dia 22 de abril, o setor de Seguro-Desemprego voltou a atender por conta do aumento do número de demissões de trabalhadores. Em 20 dias úteis, 1.724 pessoas procuraram o setor.

O Seguro-Desemprego, um dos mais importantes direitos dos trabalhadores brasileiros, é um benefício que oferece auxílio em dinheiro por um período determinado. Ele é pago de três a cinco parcelas, de forma contínua ou alternada, de acordo com o tempo trabalhado.

Tem direito ao Seguro-Desemprego:

Trabalhador formal e doméstico, em virtude da dispensa sem justa causa, inclusive dispensa indireta;

Trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador;

Pescador profissional durante o período do defeso;

Trabalhador resgatado da condição semelhante à de escravo.

O trabalhador solicita o benefício nas Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego (SRTEs), Sistema Nacional de Emprego (SINE) e outros postos credenciados pelo Ministério do Trabalho.

O trabalhador deve requerer o benefício nos prazos abaixo:

Trabalhador formal – do 7º ao 120º dia, contados da data de dispensa;

Bolsa qualificação – durante a suspensão do contrato de trabalho;

Empregado doméstico – do 7º ao 90º dia, contados da data de dispensa;

Pescador artesanal – durante o defeso, em até 120 dias do início da proibição;

Trabalhador resgatado – até o 90º dia, a contar da data do resgate.

O atendimento no setor de Seguro-Desemprego do Sine Municipal acontece se segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Quatro servidores da Prefeitura Municipal estão à disposição dos trabalhadores.

Por conta da pandemia do coronavírus, todas as normas de segurança e proteção estão sendo observadas. Na entrada, um servidor usando equipamentos de proteção individual oferece álcool em gel para higienização das mãos e máscaras. O distanciamento entre as pessoas também está sendo respeitado.