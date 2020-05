Sindicalista defende implementação de lockdown em Campina Grande

By

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab), Giovanni Freire, comentou como o sindicato tem fiscalizado o trabalho dos servidores municipais.

O sindicalista falou sobre a segurança dos servidores e afirmou que ainda faltam melhores estruturas de trabalho por parte de algumas prefeituras paraibanas.

– Nós temos acompanhado com certa preocupação a situação dos servidores tanto em Campina Grande como em outros municípios, em relação aos EPIs. Em alguns municípios, como Arara e Areia, não pagam nem sequer a salubridade, que é o mínimo de direito deles – disse.

Giovanni ainda comentou sobre o crescente aumento no número de casos em Campina Grande, sinalizou grande preocupação com sistema de saúde campinense e defendeu a implementação do lockdown para a diminuição de casos.

– É assustador o número de casos em Campina Grande. Nas Malvinas existem muitas pessoas com suspeitas e já estão em quarentena. Isso é o resultado do que a gente deixou de fazer no passado. Nunca é tarde demais pra gente frear e barrar. Eu acredito que essa medida [lockdown] poderia estancar e promover o achatamento da curva – afirmou.

Fonte: Paraíba Online