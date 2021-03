Sine Municipal oferece 128 novas vagas de empregos em Campina Grande

A maioria das vagas disponíveis exige dos interessados a experiência de seis meses, comprovados na Carteira de Trabalho.



A Prefeitura Municipal de Campina Grande, por meio do Sine Municipal, está oferecendo novas vagas de emprego, nesta quarta-feira, 3. Os interessados devem procurar o órgão, munidos dE Carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho e currículo atualizado. Em apenas um caso, o Sine-CG está oferecendo vaga a cidade de Boa Vista. A maioria das vagas disponíveis exige dos interessados a experiência de seis meses, comprovados na Carteira de Trabalho.

O Sine Municipal, que está localizado no prédio do antigo Museu Vivo da Ciência, em frente ao Parque do Açude Novo e próximo ao Terminal de Integração de Passageiros, funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. No local, o atendimento obedece aos protocolos de segurança, tanto para os colaboradores quanto para os trabalhadores, sendo exigido o uso de máscaras, o distanciamento e a aplicação de álcool em gel.

Mais informações pelo telefone: 3343.1486.

Estão à disposição dos trabalhadores as seguintes vagas:

Auxiliar administrativo – (ensino médio completo + 6 meses de experiência preferencial em farmácia) 1 vaga

Auxiliar de limpeza – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Auxiliar de laboratório de analises clinicas – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Churrasqueiro – (escolaridade não exigida + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Confeiteiro – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) Cidade de Boa Vista 1 vaga

Costureira em geral – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Costureira em geral – (conhecimento no manuseio da máquina de costura reta e overlock / ir direto na empresa com carta de encaminhamento e currículo) 1 vaga

Eletricista de instalações industriais – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Manicure – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em unha de gel) 1 vaga

Marceneiro – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Mecânico de auto em geral – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Mecânico de automóvel – (ensino médio completo + experiência de 6 meses na carteira) 1 vaga

Mecânico de manutenção de máquinas industriais – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Mecânico lubrificador de manutenção industrial – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 4 vagas

Operador de empilhadeira – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Operador de máquina copiadora – (ensino médio completo + com ou sem experiência em carteira) 2 vagas

Padeiro – (ensino médio completo + 6 meses de experiência na carteira

Pedreiro – (sem escolaridade definida + 6 meses de experiência em carteira) 40 vagas

Professor de inglês – (ensino superior completo e/ou incompleto/ experiência comprovada) 1 vaga

Promotor de vendas – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira – pcd – baixa visão ou surdez bilateral, parcial ou nanismo) 1 vaga

Servente de obras – (sem escolaridade definida + 6 meses de experiência em carteira) 50 vagas

Soldador – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 1 vaga

Vendedor pracista – (ensino médio completo + 6 meses de experiência em carteira) 2 vagas

Fonte: Codecom