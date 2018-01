Sine-PB oferece 303 oportunidades de emprego

O Sistema Nacional de Empregos da Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir de segunda-feira (29), 303 oportunidades de emprego, das quais 283 em João Pessoa. As demais vagas estão distribuídas nas cidades de Bayeux, Santa Rita, Campina Grande e Cajazeiras.

O maior número de vagas é para técnico eletricista, técnico em automação industrial, controlador de qualidade, auxiliar de logística e técnico mecânico. Cada uma destas profissões oferece 50 vagas, todas em João Pessoa.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande). Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.

Confira as vagas:

SINE JOÃO PESSOA – 283 VAGAS

50 TÉCNICO MECÂNICO

50 TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

50 TÉCNICO ELETRICISTA

50 CONTROLADOR DE QUALIDADE

50 AUXILIAR DE LOGISTICA

07 MONTADOR DE MÁQUINAS

05 MANICURE

03 PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

01 VENDEDOR PRACISTA

01 QUEIJEIRO NA FABRICAÇÃO DE LATICÍNIO

01 PROMOTOR DE VENDAS

01 POLIDOR DE AUTOMÓVEIS

01 PINTOR DE AUTOMÓVEIS

01 OPERADOR DE LAMINADOR

01 MONTADOR

01 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

01 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

01 MECÂNICO DE AUTO EM GERAL

01 MARMORISTA (CONSTRUÇÃO)

01 INST. DE CORTINAS E PERSIANAS, PORTAS SANF. E BOXE

01 FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO

01 ENCARREGADO ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

01 DEPILADOR DE COUROS E PELES

01 COSTUREIRA EM GERAL

01 AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS

01 AUXILIAR DE MARCENEIRO

SINE CAMPINA GRANDE – 17 VAGAS

04 PORTEIRO

02 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

01 TOSADOR

01 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA

01 PADEIRO

01 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

01 MANICURE

01 LÍDER DE PRODUÇÃO, NO ACABA. DE CHAPAS E METAIS

01 ESTOQUISTA

01 EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

01 COZINHEIRO DE RESTAURANTE

01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – (PCD)

01 ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO

SINE SANTA RITA – 10 VAGAS

05 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

01 SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS

01 MOTOFRETISTA

01 MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO

01 ESTOQUISTA

01 ELETRICISTA DE INSTALAÇ. DE VEÍCULOS AUTOMOTORS

SINE BAYEUX – 02 VAGAS

02 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL

SINE CAJAZEIRAS – 01 VAGA

01 ATENDENTE DE ENFERMAGEM

Fonte: PB Agora