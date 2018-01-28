Sine-PB oferece 303 oportunidades de emprego

O Sistema Nacional de Empregos da Paraíba (Sine-PB) oferece, a partir de segunda-feira (29), 303 oportunidades de emprego, das quais 283 em João Pessoa. As demais vagas estão distribuídas nas cidades de Bayeux, Santa Rita, Campina Grande e Cajazeiras.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (83) 3218-6619, 3218-6618 ou 3218-6624 (em João Pessoa) e (83) 3310-9412 (em Campina Grande). Para a inscrição, os interessados devem procurar a sede do Sine-PB, localizada na rua Duque de Caxias, 305, no Centro de João Pessoa (próximo ao Shopping Terceirão), com RG e CPF.
Confira as vagas:
SINE JOÃO PESSOA – 283 VAGAS
50 TÉCNICO MECÂNICO
50 TÉCNICO EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
50 TÉCNICO ELETRICISTA
50 CONTROLADOR DE QUALIDADE
50 AUXILIAR DE LOGISTICA
07 MONTADOR DE MÁQUINAS
05 MANICURE
03 PINTOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS
01 VENDEDOR PRACISTA
01 QUEIJEIRO NA FABRICAÇÃO DE LATICÍNIO
01 PROMOTOR DE VENDAS
01 POLIDOR DE AUTOMÓVEIS
01 PINTOR DE AUTOMÓVEIS
01 OPERADOR DE LAMINADOR
01 MONTADOR
01 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
01 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
01 MECÂNICO DE AUTO EM GERAL
01 MARMORISTA (CONSTRUÇÃO)
01 INST. DE CORTINAS E PERSIANAS, PORTAS SANF. E BOXE
01 FARMACÊUTICO HOSPITALAR E CLÍNICO
01 ENCARREGADO ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES
01 DEPILADOR DE COUROS E PELES
01 COSTUREIRA EM GERAL
01 AUXILIAR DE PINTOR DE AUTOMÓVEIS
01 AUXILIAR DE MARCENEIRO
SINE CAMPINA GRANDE – 17 VAGAS
04 PORTEIRO
02 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
01 TOSADOR
01 PROFESSOR DE LÍNGUA INGLESA
01 PADEIRO
01 MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO
01 MANICURE
01 LÍDER DE PRODUÇÃO, NO ACABA. DE CHAPAS E METAIS
01 ESTOQUISTA
01 EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS
01 COZINHEIRO DE RESTAURANTE
01 AUXILIAR ADMINISTRATIVO – (PCD)
01 ACABADOR DE MÁRMORE E GRANITO
SINE SANTA RITA – 10 VAGAS
05 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS
01 SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS
01 MOTOFRETISTA
01 MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO
01 ESTOQUISTA
01 ELETRICISTA DE INSTALAÇ. DE VEÍCULOS AUTOMOTORS
SINE BAYEUX – 02 VAGAS
02 MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL
SINE CAJAZEIRAS – 01 VAGA
01 ATENDENTE DE ENFERMAGEM
Fonte: PB Agora