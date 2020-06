Sintab emite Nota de Repúdio contra o não cumprimento da data-base em Campina

Nota de Repúdio

O Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e Borborema (Sintab) vem mais uma vez a público repudiar o não cumprimento da data-base dos servidores municipais de Campina Grande.

A data-base é Lei Municipal desde 1999 mas segue sendo descumprida pelo prefeito Romero Rodrigues, que já estava descumprindo a data-base das aposentadas e aposentados da educação.

Esta é mais uma amostra do descaso e desrespeito da Prefeitura Municipal de Campina Grande com os servidores públicos, que têm motivos de sobra para protestar contra a gestão, como a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) e condições ideais de segurança para os trabalhadores que estão atuando na linha de frente no combate ao novo coronavírus; as perdas salariais em decorrência do não cumprimento dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCRs); não pagamento do terço de férias e, mais recente golpe para o funcionalismo público na cidade, o aumento da alíquota previdenciária de 11% para 14%.

Apesar de todos os esforços do Sintab, que se manteve mobilizado junto às categorias em diversas tentativas de negociação para garantir a data-base, o prefeito Romero Rodrigues não respondeu os inúmeros ofícios apresentando a demanda e solicitando reunião para mais uma tentativa de fazer cumprir a legislação.

Registra-se, por oportuno, que estes servidores enfrentam inúmeras dificuldades, diariamente, seja para honrar os mais simples compromissos financeiros, seja para garantir a própria subsistência e dos familiares, situação causada pela constante retirada de direitos.

São homens e mulheres que exercem suas funções com dedicação e responsabilidade, mas parecem esquecidos pelo governo municipal. Profissionais ainda mais essenciais nestes tempos tão difíceis de pandemia de Covid-19. Trabalhadores que colocam a própria vida em risco para manter os serviços públicos mais importantes em pleno funcionamento.

Diante deste cenário de completo abandono do poder público, o Sintab reforça novamente seu compromisso de luta na defesa dos direitos dos servidores, a fim de que sejam eles todos garantidos.

Continuaremos na luta!

Fonte: Ascom