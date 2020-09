Sintep diz que educação só volta com vacina e com condições de infraestrutura

Sintep diz que educação só volta com vacina e com condições de...

Em entrevista à Rádio Caturité FM, a presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba, Socorro Ramalho, explicou que quarta-feira, 9, houve uma reunião virtual com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Flávio Henrique Freitas, que está acompanhando os debates sobre os protocolos de retomadas das atividades presenciais nas escolas.

“Na reunião foi discutido que não deve haver pressa para a retomada dessas atividades enquanto não houver uma segurança sanitária eficiente”, enfatizou.

Ela informou que estiveram presentes além do Sintep, o sindicato da rede privada de João Pessoa e do ensino superior.

Socorro destacou também que o Sintep, vem tentando há muito tempo dialogar com o governo do estado, tanto é, que na semana passada realizou a paralisação das atividades, em protesto por não serem recebidos a mais de 600 dias do governo do atual governador, João Azevedo. Ela explicou o desejo em discutir com ele sobre os protocolos de segurança.

Ademais, a sindicalista ressaltou a sugestão da criação de comitês com a participação da sociedade civil para debater e fiscalizar as ações em relação ao retorno das atividades presenciais.

“Sem vacina e sem condições de infraestrutura, não têm condições da gente voltar”.

Fonte: Paraíba Online