Suspeita de bomba assusta funcionários e passageiros do aeroporto João Suassuna

Uma ameaça de bomba suspendeu as operações no aeroporto Presidente João Suassuna, em Campina Grande. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (14), após pacotes suspeitos serem encontrados abandonado no banheiro do terminal e chamar a atenção de quem estava pelo local.

Além do esquadrão antibomba, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e equipes do Samu foram acionadas. O material foi avaliado e apreendido pelas equipes, que cessaram a ameaça. Segundo a polícia, haviam bolsas e objetos pessoais dentro das embalagens.

Fonte: Da Redação