Terminam inscrições para seleção de profissionais de saúde

A Secretaria de Saúde de Campina Grande encerra nesta terça-feira (31) as inscrições do processo seletivo para contratação de profissionais que irão atuar nos hospitais durante o período de enfrentamento da Covid-19. Os interessados podem consultar o edital e se inscrever até a meia-noite desta terça neste link.

O edital prevê a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, maqueiro, condutores socorristas, recepcionistas e auxiliares de serviços gerais.

O processo seletivo consiste apenas na análise do currículo dos profissionais. Para isso, é preciso que o candidato preencha e envie a ficha de inscrição do processo, que também está disponível no site. O resultado final deverá ser divulgado no dia 13 de abril e a contratação dos classificados será de acordo coma demanda da Secretaria de Saúde.

Reenvio

A Secretaria de Saúde alerta aos candidatos que enviaram currículos pela plataforma fora do padrão da ficha de inscrição que refaçam o processo dentro do padrão exigido no edital, sob pena de desclassificação no processo seletivo.

Fonte: Portal Correio